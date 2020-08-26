Азербайджанская армия уничтожила еще один беспилотник Армении
27 августа в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской армии в направлении Физулинского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
Очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.
Отметим, что начиная с 14 июля 2020 года и по сегодняшний день подразделения ПВО Азербайджана уничтожили девять беспилотников противника.