Российского военного задержали за «шпионаж» на Украину фото; видео
ФСБ России задержала военного Ракетных войск стратегического назначения в Барнауле за госизмену, сообщает пресс-служба ведомства.
«ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена». В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.