МВД Азербайджана взяло под контроль видеоматериалы, распространенные в соцсетях, в связи со свадьбой, проведенной одним из должностных лиц оператора мобильной связи Азербайджана в ресторане Sea Bay в Сабаильском районе Баку, несмотря на существующий запрет в рамках режима карантина, сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что была проведена свадьба дочери менеджера по продажам компании сотовой связи, в которой участвовала группа сотрудников.

Были установлены организаторы, заказчики и участники свадьбы, в отношении них приняты соответствующие меры. Так, юридическое лицо, организовавшее свадьбу, оштрафовано в размере 4 000 манатов по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках, бухгалтер ресторана – на 400 манатов. В отношении двух администраторов ресторана составлены протоколы, которые были отправлены в районный суд. Решением суда был применен административный арест на 10 дней.

Также в отношении шести работников ресторана были составлены протоколы по соответствующим статьям об административных правонарушениях, и каждый оштрафован на 100 манатов.