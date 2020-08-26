Саакашвили: «Я возвращаюсь в Грузию»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину, передает РИА Новости.

"Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю",- заявил Саакашвили.

Он отметил, что за последние семь лет многое прошел и получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок", а в том, что ошибки во время его президентства все же допускались, признался.

"Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения... За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром, и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!" - заявил политик.