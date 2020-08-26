Хулуси Акар: Турция была и будет на стороне Азербайджана

Анкара готова внести посильный вклад в повышение боевой подготовки Вооруженных сил Азербайджана, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе круглого стола редакторов агентства «Анадолу» в четверг в Анкаре.

Кроме того, глава турецкого военного ведомства осудил провокационные действия Армении на границе с Азербайджаном.

«Азербайджан и Турция – одна нация и два государства. Это братский для нас народ. Турция была и будет на стороне Азербайджана»,- сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции отметил, что армянская сторона выступает с абсурдными и безосновательными нападками не только в отношении Азербайджана, но и Турции. «Исторические события четко отражены в архивных материалах. Предвзятость ни к чему не приведет», - сказал он.