Премьер Черногории пригрозил выслать из страны сербское духовенство

Премьер Черногории Душко Маркович заявил, что духовенство Сербской православной церкви (СПЦ) и политических оппонентов вышлют из страны после парламентских выборов 30 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий призвал местных граждан выйти на парламентские выборы и голосовать против политики властей, принявших спорный закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин.

Маркович назвал политику оппонентов отсталой и примитивной.

По его словам, после выборов «для них в Черногории никогда не будет все как раньше», а «СПЦ и ее духовенство вернутся в монастыри и церкви».

«Их больше не будет на политических шествиях, у микрофона, где проклинают наших отцов, дедов, нас самих и наших детей. Это в XXI веке нигде не делается, к сожалению, только у нас в Черногории», — заявил Маркович.