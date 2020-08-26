Гахраман Ахвердиев об инновационных разработках Минздрава

В интервью haqqin.az Гахраман Ахвердиев рассказал о том, что Центр общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) был основан в 2007 году по инициативе министра здравоохранения Азербайджана Октая Ширалиева, и его основной функцией является развитие общественного здравоохранения в стране.

Отвечая на вопрос о разработанных в ЦОЗР продуктах, директор центра начал их перечисление с традиционных информационных продуктов - веб-сайтов: «Вот, например, корпоративный сайт нашего центра - это www.isim.az, где можно найти ссылки на все наши инновационные разработки».

Далее он упомянул запущенный год назад интернет-портал врачебных протоколов www.ebmg.az, созданный совместно с финским медицинским обществом Duodecim. По мнению директора центра, для подготовки квалифицированных медицинских кадров необходимо быть в курсе обновляющихся каждые 5-6 лет новшеств и знаний. Так вот, посредством этого портала, который на сегодняшний день посетили уже около 100 тысяч пользователей, 1 000 протоколов были переведены на азербайджанский язык.

Продолжая тему созданных в ЦОЗР продуктов, Гахраман Ахвердиев упомянул также об облегчающем деятельность медицинских работников мобильном приложении MD Reference. По его словам, в этом приложении уже доступны протоколы, сотни переведенных и оригинальных научно-практических статей по ряду специальностей, видеолекции для врачей и медсестер.

«Мы сейчас работаем над добавлением туда нескольких тысяч инструкций лекарственных средств, зарегистрированных в Азербайджане. В итоге получится карманный электронный справочник для медработников», - сказал Гахраман Ахвердиев.

Продолжая своё интервью, Гахраман Ахвердиев отметил, что ожидается запуск нового стартапа – интернет-портала, посвященного лекарственным средствам, который будет иметь и своё мобильное приложение. Кроме того, буквально неделю назад ЦОЗР объявил о создании совместно с Азербайджанским медицинским университетом и Институтом усовершенствования врачей Минздрава другого полезного для медиков обучающего ресурса – www.ecourses.az. По словам директора центра, эти курсы созданы по аналогии со всемирно известными и популярными мировыми онлайн-тренингами. Преподаватели учебных заведений, эксперты и ученые смогут загрузить туда свои лекции в разных областях медицины. Этот продукт стал особенно востребован во время пандемии COVID-19, так как он позволяет сотням студентов и медиков обучаться дистанционно.

Директор центра пояснил: «Этот продукт стал особенно востребован во время пандемии COVID-19 и позволяет дистанционно обучаться сотням студентов и медиков. На наших электронных ресурсах мы уже разместили десятки учебных курсов и презентаций от местных, турецких, немецких и российских коллег".

В завершение своего интервью Гахраман Ахвердиев рассказал о дальнейших планах Центра общественного здравоохранения и реформ. Он отметил, что в планах на этот год числится создание компьютерных платформ для паллиативной помощи, новые мобильные приложения по репродуктивному здоровью, дневник развития ребенка, справочник для среднего медицинского персонала, интерактивные курсы по первой помощи и другие проекты. Кроме того, по мнению директора центра, информационные технологии постоянно и стремительно меняются. Созданные сегодня продукты завтра уже морально и технически устаревают, вследствие чего возникает острая необходимость в создании новых платформ. Также он подчеркнул, что в дальнейших планах у центра намечено воплощение идей по созданию интерактивных игровых программ, тренинги для врачей с использованием виртуальной дополненной реальности для уже функционирующего в ЦОЗР симуляционного центра.

«Под руководством Министерства здравоохранения мы постоянно трудимся, чтобы создавать цифровые решения и платформы, помогающие стоять на страже вашего здоровья. Пользуйтесь ими и будьте всегда здоровы!» - этими словами директор Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава АР Гахраман Ахвердиев завершил своё интервью.