Пожар в Хызы: к тушению привлечены вертолеты

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности в районе села Дизавар Хызинского района.

Как сообщает сайт министерства, на территорию были привлечены пожарные расчеты Государственной противопожарной службы МЧС. Согласно предварительной информации, на территории горит сухая трава и кустарники.

В связи с угрозой распространения пожара в направлении леса к тушению пожара привлечены два вертолета авиаотряда МЧС и сотрудники Минэкологии и природных ресурсов.

Ветер, а также то, что очаг возгорания расположен в высокогорном массиве со сложным рельефом, затрудняют процесс пожаротушения. В настоящее время принимаются срочные и неотложные меры по тушению пожара.