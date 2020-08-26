В репортаже говорится, что наряду с работами по благоустройству поселка в нем также реализуется проект «Процветающий Апшерон». Жители поселка получают зарплату, ухаживая за зелеными насаждениями рядом со своими домами и на своем участке улицы.

Азербайджанская служба BBC подготовила репортаж из поселка Балаханы, который до недавнего времени ассоциировался со свалкой, а сегодня превращается в новый туристический центр.

Так, семья местной жительницы Гюльханым Маиловой после работ по благоустройству поселка получила дополнительный источник дохода. Они выращивают растения в 500 горшках.

«Это очень хорошая инициатива, она озеленяет наш поселок и дает заработать семьям. Открываются новые рабочие места. Мой внук и зять работают в «Тямиз шяхяр» и получают зарплату в тысячу манатов. А те, у кого нет работы, как моя невестка, ухаживают за цветами и получают за это деньги. Это очень большая поддержка для нас», - рассказывает Гюльханым Маилова.

Семья Маиловых далеко не единственная, кто занимается выращиванием растений. Этим видом заработка заинтересовались и их соседи.

Жители поселка не скрывают своей радости от масштабных изменений, с которыми столкнулся их поселок, и открывшихся рабочих мест.

Местный житель Атамали Гафаров уже полгода работает садовником: «Мы выращиваем много деревьев и растений, ухаживаем, чтобы они не погибли. Эта работа приносит пользу людям, облагораживает наш поселок и позволяет заработать деньги. Это не сложно для человека, который хоть немного разбирается в садоводстве».

BBC напоминает, что поселок Балаханы получил известность благодаря найденной здесь нефти. Однако позже название поселка стало ассоциироваться с мусором, потому что рядом с поселком располагалась самая крупная свалка в Баку. Затем в поселке были построены заводы по переработке бытовых отходов, которые позволили покончить с мусором. Сегодня здесь мало что напоминает бывший Балаханы.

«Балаханы был местом, где в свое время проживали ханы. Нам было обидно, что потом наш поселок стал ассоциироваться с мусором и свалкой. Но мы видим, что Балаханы начал возвращать свое былое величие», - рассказывает одна из местных жительниц.