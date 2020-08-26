Преемником Лоту Гули объявили его брата - Намика Бакинского
Империю убитого вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) возглавил его младший брат Намик Салифов.
По информации «Новой газеты», торговцы российских рынков теперь будут платить дань именно Намику Салифову.
Издание отмечает, что Намик Салифов имеет статус вора в законе и известен в криминальном мире как Намик Бакинский. Он был осужден в Азербайджане в 1996 году, вышел на свободу в 2001-м. На криминальной сходке, которая состоялась в 2013 году, он получил статус вора в законе.
После убийства Лоту Гули в российских СМИ широко обсуждается вопрос о наследнике его криминальной империи. Многие эксперты считают, что из-за отсутствия в криминальном мире фигуры, равной Надиру Салифову, неизбежен раскол и столкновения в воровском мире.