Преемником Лоту Гули объявили его брата - Намика Бакинского

По информации «Новой газеты», торговцы российских рынков теперь будут платить дань именно Намику Салифову.

Издание отмечает, что Намик Салифов имеет статус вора в законе и известен в криминальном мире как Намик Бакинский. Он был осужден в Азербайджане в 1996 году, вышел на свободу в 2001-м. На криминальной сходке, которая состоялась в 2013 году, он получил статус вора в законе.

После убийства Лоту Гули в российских СМИ широко обсуждается вопрос о наследнике его криминальной империи. Многие эксперты считают, что из-за отсутствия в криминальном мире фигуры, равной Надиру Салифову, неизбежен раскол и столкновения в воровском мире.