Путин: надеюсь, второй волны коронавируса не будет нигде в мире

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире, он также надеется, что пик распространения коронавируса в России пройден. Об этом глава российского государства заявил в интервью Сергею Брилеву. Фрагмент беседы был показан в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Президент РФ попросил россиян соблюдать связанные с коронавирусом ограничения, которые предлагают специалисты, и проявить дисциплину в этом. Индивидуализм некоторых граждан и нежелание учитывать чужие интересы приводят к вспышке коронавируса в ряде стран, считает российский лидер.

Путин выразил надежду, что в Европе и других частях мира справятся с новыми вспышками заболеваемости коронавирусной инфекцией.