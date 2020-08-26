В США не утихают протесты, вызванные стрельбой полицейских в чернокожего мужчину в штате Висконсин. Движение Black Lives Matter – «Жизни черных важны» - получило новый импульс после вспышки возмущения, сопровождавшейся погромами, после убийства три месяца назад Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в соседнем штате Миннесота. В Висконсине дошло до расовых столкновений с применением оружия.

Запустивший волну насилия инцидент произошел в воскресенье в городе Кеноша. Полицейские прибыли по вызову на место якобы семейного насилия и открыли огонь по 29-летнему Джейкобу Блейку, когда он пытался сесть в машину, где находились его малолетние дети – трое сыновей. Из семи выстрелов четыре оказались точными, повредив позвоночник, печень, почку и руку. Почему полицейским понадобилось в него стрелять, пока непонятно. Сам Блейк, за жизнь которого боролись в больнице, объяснил, что пытался разнять двух дерущихся женщин, и свидетели вроде бы подтверждают его слова. В результате ранения парень утратил подвижность нижних конечностей.

В 100-тысячном городе начались волнения, традиционно сопровождавшиеся погромом магазинов и поджогами машин. Стычки с полицией приобрели ожесточенный характер, в нее швыряли коктейли Молотова, полиция отвечала резиновыми пулями и слезоточивым газом. На улицы вышли вооруженные белые граждане – местная милиция. В городе ввели комендантский час и разместили подразделения Национальной гвардии, но протесты, немного упав в остроте, продолжились. Поздно вечером 25 августа неизвестный белый мужчина открыл стрельбу из винтовки по протестующим, убив двоих и одного ранив в руку. Принадлежал ли он к членам милиции, пока неясно, но это убийство вывело ситуацию на новый уровень обострения: теперь это явное противостояние афроамериканцев и радикально настроенных белых американцев.

Схлынувшая было волна протестов против полицейского и расового насилия поднялась вновь, и, кроме Кеноши, они прошли в других городах и штатах – в Огайо, Орегоне, Висконсине и Кентукки. Отдельная тема, почему полицейские в Висконсине совсем не учли опыт своих коллег из Миннесоты, насилие которых по отношению к Флойду обернулось едва не национальным кризисом.

Как показали опросы, проведенные после волнений, вызванных смертью Джорджа Флойда, американцы больше винят в произошедшем насилии, как полицейском, так и ответном, действующую власть, поэтому рост движения BLM бьет по шансам президента Трампа на второй срок.

Осознавая этот факт, вторничное заседание виртуального съезда Республиканской партии начали с молитвы за жизнь Джейкоба Блейка. В то же время Дональд Трамп-младший заявил, что насилие не прекратится, если его отец не станет президентом. Весьма спорное заявление, как тезис, будто насилие прекратится, если изберут Джо Байдена. Американские проблемы слишком глубоки и остры, чтобы решались так просто – сменой одного человека во главе Белого дома.