В рамках реализации совместного проекта «Социальные сады» Министерства труда и социальной защиты населения и Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева проводятся мероприятия по поддержке участников проекта. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

На первом этапе выбираются участники и проводится выбор видов садоводческих хозяйств, которые будут созданы для них, а также проводятся тренинги по открытию и управлению бизнесом.

На следующем этапе земельные участки готовятся к разбивке садов – территория очищается от старых деревьев, кустарников и камней, высаживаются саженцы. Территория огораживается, к ней проводят электрические линии, устанавливается система капельного орошения.

Также в садах постоянно проводятся мониторинги и оценивается текущая ситуация. Участникам выдают удобрения и лекарственные препараты, им предоставляются необходимые агротехнические и другие консультационные услуги. Высохшие и недоразвитые саженцы заменяются новыми, также при надобности выдается дополнительное оборудование.

Отметим, что в рамках реализуемого с 2018 года проекта для 375 семей были разбиты фруктовые сады. В этом году предусматривается создание фруктовых садов для 250 малообеспеченных семей в 16 районах. В настоящее время в территориальных Центрах занятости в этих районах продолжается прием заявок на участие в проекте. Крайний срок подачи заявок - 1 сентября.