Путин: если люди вышли на улицы, значит есть проблемы

Власти Беларуси должны считаться с уличными протестами в стране. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

"Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход, - сказал Путин. - Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать это, реагировать".

Наличие проблем внутри Беларуси очевидно, иначе люди не выходили бы на улицы, заявил Путин.

"В целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе бы люди на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - сказал российский лидер.