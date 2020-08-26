Из-за коронавируса сборная Азербайджана потеряла еще одного футболиста

Полузащитник обратился к главному тренеру сборной Азербайджана Джании Де Бьязи и попросил позволить ему пропустить сбор из-за напряженной ситуации с пандемией COVID-19 в Испании.

Футболист сборной Азербайджана и испанского «Альбасете» Эдди Исрафилов не примет участия в сборе национальной команды, который начинается сегодня.

По словам Исрафилова, после возвращения в Испанию ему придется дважды сдавать тест на коронавирус. Футболист заявил, что проблема в том, что результаты тестов будут объявлены не очень оперативно, а тренироваться, пока не будет ответов, ему не разрешат.

Джанни Де Бьязи вошел в положение футболиста и позволил ему пропустить сбор и матчи Лиги наций против Люксембурга (5 сентября, Баку) и Кипра (8 сентября, Никосия).

Ранее примерно такая же ситуация сложилась с другим игроком сборной Азербайджана Дмитрием Назаровым. Полузащитник немецкого «Эрцгебирге Ауэ» посетовал на то, что ему придется изолироваться после возвращения в Германию, и попросил Де Бьязи в этот раз не вызывать его. Итальянский специалист пошел навстречу Назарову.