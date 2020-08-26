Мятежники освободили захваченного президента Мали

Отмечается, что главу государства отпустили около трех часов утра по местному времени, он вернулся в находящуюся под охраной резиденцию. Подчеркивается, что решающую роль в освобождении сыграло Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое пообещало в таком случае смягчить санкции против устроивших переворот военных.

Ранее Кейта после ареста объявил о своей отставке, распустил парламент и правительство.

22 августа американское издание Daily Beast опубликовало информацию о вероятной связи России с военным переворотом в Мали. По данным нескольких неназванных источников в малийской армии, лидеры мятежа Малик Диав и Садио Камара якобы большую часть года тренировались в России, а вернулись на родину только за неделю до захвата власти. Член Совета Федерации Олег Морозов назвал такие предложения нелепыми.

Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе неподалеку от столицы Бамако. В переходный период, до проведения новых выборов, управлять страной должен будет назначенный президент. Военные объявили о создании Национального комитета для спасения народа и введении комендантского часа.

США осудили события в Мали и призвали военных освободить арестованных государственных деятелей и их родственников, а также восстановить в стране конституционный порядок. Пока этого не случится, Вашингтон отказался от военного сотрудничества с этой страной.