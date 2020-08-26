Гулиева и Мамедова экстрадировали из России в Азербайджан

Генеральная прокуратура Азербайджана на основании требований национального законодательства и международных соглашений, в том числе Минской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», в рамках двусторонних отношений с Генеральной прокуратурой России направила запрос для экстрадиции в Азербайджан с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления на территории нашей страны.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, возникли основательные подозрения в том, что Фаиг Гулиев, привлеченный в качестве обвиняемого по уголовному делу, которое находится в производстве Апшеронского районного суда, на почве семейного конфликта нанес телесные повреждения своей жене Хаяле Гулиевой, а Ислам Мамедов, привлеченный в качестве обвиняемого по уголовному делу, расследуемому в следственном отделе Шамкирского РОП, злоупотребив доверием ряда лиц, совершил повторное мошенничество с целью присвоения чужого имущества.

Оба указанных лица были объявлены международный розыск. На основании установления местонахождения объявленных в розыск лиц на территории РФ и после удовлетворения запроса Генпрокуратуры Азербайджана эти лица были экстрадированы в Азербайджан при сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.