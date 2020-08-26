Чемпион мира по футболу заразился коронавирусом

Тест на коронавирус полузащитника сборной Франции и английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поля Погба дал положительный результат. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главного тренера французской национальной команды Дидье Дешама.

Отмечается, что по этой причине 27-летний игрок не был включен в состав сборной Франции на предстоящие матчи Лиги наций. Также из-за положительного результата теста на коронавирус в состав команды не попал полузащитник английского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.

В составе национальной команды Франции Погба провел 69 матчей, забил 10 голов, стал победителем чемпионата мира 2018 года в России, серебряным призером домашнего первенства Европы - 2016.