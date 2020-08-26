Путин: вторая вакцина от COVID-19 в России появится в сентябре

Еще одна вакцина от коронавируса появится в России в сентябре, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас в сентябре должна появиться ещё одна вакцина. Этот препарат, о котором мы сейчас говорим, был предложен, исследован и зарегистрирован институтом имени Гамалеи, а второй препарат будет готов, как мне докладывают, в сентябре», – передает слова президента RT.

По словам Путина, над новой вакциной работает институт «Вектор» в Новосибирске. «Я уверен, что специалисты «Вектора» сделают замечательный препарат, который очень поможет людям», – сказал он.

При этом Путин не исключил, что два препарата – «Спутник V» и новый – будут конкурировать.