Эстонию назвали «социалистическим государством»

В Эстонии слишком щедро обеспечивают социальные гарантии людям, потерявшим работу, что позволяет им не торопиться с поиском новой, заявил министр финансов прибалтийской республики Мартин Хельме.

«Эстония стала социалистическим государством, ничего не поделаешь. Наши пособия по безработице такие, что, если человека сокращают, то у него есть возможность полгода спокойно подумать, что делать дальше», — заявил Хельме, пишет «Росбалт».

Хельме довольно оптимистично высказался по поводу экономических перспектив Эстонии, несмотря на проблемы, вызванные коронакризисом. По его словам, падение было не таким сильным, как ожидалось, хотя следующий год «нормальным» все же не будет.