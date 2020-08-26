Ульвия Худиева и Нателла Рустамова, авторы haqqin.az 17:16

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по учебному процессу во всем мире. С февраля-марта этого года во всех странах, где распространился вирус, в том числе и в Азербайджане, одной из первых карантинных мер стало закрытие университетов, школ и детских садов. Надо признать, что Минобразования страны, несмотря на отсутствие опыта или хотя бы образца, которому можно было бы следовать, невероятно быстро отреагировало на ситуацию и начало предпринимать шаги для адаптации школьного и университетского обучения к новым условиям. Впервые в стране стала использоваться практика телеуроков и онлайн-обучения, начали реализовываться проекты «ТВ-уроки» и «Виртуальная школа». И это был единственно верный выход.

Разумеется, недостатков онлайн учебного процесса избежать не удалось, да и вряд ли удастся в будущем. Прежде всего потому, что это абсолютно новый метод организации учебного процесса. Если раньше и были разного рода учебные онлайн-курсы, то рассчитаны они были на аудиторию в основном старшего возраста и учеников особых категорий. Массового, практически полного перехода школьников и студентов на дистанционное обучение не было нигде и никогда. Труднее всего пришлось, конечно, педагогам. К обычным урокам физики, химии, истории надо было готовиться иначе и материал преподносить иначе. Сразу отбросить эмоционально-психологическую составляющую обучения – непосредственное общение учителя с учениками, да и самих учеников между собой, особенно младших классов, очень трудно. Как-то приспособиться, нащупать верный путь смогли далеко не все, а дети вообще с трудом привыкали к необходимости сосредоточить внимание без надзора преподавателя. В общем, на качестве обучения в эти первые месяцы онлайн все это, безусловно, сказалось. Но останавливаться нельзя – никто не знает, что нас ждет в будущем. Решение Оперативного штаба при Кабмине о приостановке учебного процесса с 3 марта считалось временным, никто не знал тогда, как долго продлится пандемия. Однако сейчас, когда до начала нового учебного года остается всего две недели, а число инфицированных скачет то вверх, то вниз и уже точно известно, что COVID-19 в ближайшее время не исчезнет, Минобразования необходимо срочно решить – как дальше будет строиться учебный процесс на всех уровнях образования. Будут ли в таких условиях открываться школы, вузы, начнут ли работать детские сады, в какой форме это будет организовано, а главное – когда начнется учеба. Оставаясь в неведении, сотни тысяч учеников и их родителей в Азербайджане уже на грани нервного срыва. Опасность еще не миновала Конечно же, Азербайджан - не единственная страна, которая подверглась разрушительному влиянию пандемии, и в этой ситуации необходимо присмотреться к практике других стран в сфере образования. Наблюдаемая в последние дни тенденция такова: там, где смогли локализовать случаи заражения, решили открыть школы и детские сады, но со множеством ограничений и с использованием онлайн-обучения. Например, в Турции решили все же открыть школы, однако, чтобы снизить число учащихся непосредственно в классе, будет осуществляться и онлайн-обучение. Азербайджан, к счастью, входит в число стран, где борьба с коронавирусом оказалась достаточно эффективной – число заражений не столь велико, и, в принципе, возобновление деятельности образовательных учреждений реально. Но только в определенных рамках, с учетом, что коронавирус никуда не делся и постоянно ждет удобного случая. Так что, скорей всего, восстановить учебный процесс в традиционном виде и в полном объеме не получится. Но пора определиться - как это будет происходить, ведь оставить тысячи детей и молодых людей без образования невозможно. В настоящее время в Министерстве образования и других профильных структурах ведутся интенсивные обсуждения этого вопроса. Общественности также было предложено представить свои предложения.

Практически решено дифференцировать обучение по регионам в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом. В «зеленой зоне», там, где практически нет новых заражений, возможно полное восстановление деятельности учебных заведений, а в «оранжевой зоне», где, напротив, уровень инфицирования повышен, может быть принята более ограниченная форма. В любом случае систематическое соблюдение и контроль правил безопасности в образовательных учреждениях, возобновляющих свою деятельность, являются важным условием для сохранения здоровья детей и предотвращения распространения вируса. Предполагаемые варианты уроков Следует, видимо, разработать правила безопасности проведения занятий в общеобразовательных школах с учетом специфики регионов и школ и сформировать механизм жесткого контроля за их выполнением. Из-за ограниченных возможностей получения удовлетворительного образования в прошлом учебном году ученики, скорее всего, будут отставать от прежних школьных программ. Поэтому многие эксперты в области образования предлагают начинать учебный год с повторения программ предыдущего учебного года. Поскольку дети, хоть и меньше, чем взрослые люди, тоже подвержены риску заражения, одним из оптимальных вариантов может стать смешанное обучение – несколько дней по традиционной схеме, то есть оффлайн – в школе, а какие-то дни дома - онлайн. Методистам и преподавателям надо бы определиться, что лучше для учеников – слушать новый материал в школе, а закреплять его дистанционно или наоборот, как будет происходить оценивание знаний и еще много деталей и нюансов. Понятно, что поскольку всё впервые, многое придется прояснять опытным путем – то есть в процессе обучения, однако определенные методы придется взять за основу уже сегодня. В некоторых странах, чтобы сократить одновременное нахождение в помещении, классе, количество школьников, стали делить их на подгруппы, занятия в которых проходит в разное время. Понятно, что при этом возрастает нагрузка на учителей, но это тоже один из разумных методов с целью предотвратить инфицирование. Логично было бы также в выпускных классах в стенах школы, то есть оффлайн, проводить уроки по предметам, которые учащимся предстоит сдавать на экзаменах, остальные же дисциплины преподавать в онлайн-режиме. Известно, что в большинстве бакинских пригородов школы, как правило, переполнены. Риск заражения в таких случаях повышается, поэтому следует предусмотреть разные схемы обучения, особенно в начальных классах, - например, ступенчатый график первых уроков в разных классах, увеличение количества смен и др. Полностью исключить общение детей друг с другом невозможно, да и с психологической точки зрения нежелательно, однако ограничить его до разумного минимума необходимо.

Один из самых актуальных вопросов при организации учебного процесса сегодня – что следует предпринять при обнаружении у учеников или преподавателей инфицирования коронавирусом. Следует ли всех, кто контактировал с заболевшим, то есть целый класс, помещать на карантин, ведь если произойдет массовое заражение, станет неизбежным полное прекращение деятельности конкретной школы. Не исключено, что некоторые родители, опасаясь заражения, могут просто не пускать детей в школу. И их можно понять. Другие, напротив, станут требовать, чтобы их ребенок учился в обычных условиях. И в этом тоже в нынешней ситуации нет ничего странного. Поэтому надо предоставить родителям право выбора – учиться ли их детям традиционным образом или онлайн. Что будет с детскими садами? Еще более сложная проблема – детские сады. Как-то разобщить там детей практически невозможно. Питомцы дошкольных учреждений вместе питаются, спят в одном помещении. То есть риск заражения очень высок. Поэтому разрешение на возобновление деятельности детсадов может быть дано только с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. В регионах, где нет новых инфицированных или их мало, детсады могут открыться раньше, чем в городах и районах, где показатели заражений высокие. Есть предложения и по деятельности школьных подготовительных групп. Видимо, они будут функционировать не чаще двух-трех раз в неделю по шесть часов или пять дней, но не больше, чем два-три часа. Похоже, вузы не откроются Что касается деятельности вузов, то здесь риск заражения еще более высок. Возобновление традиционного учебного процесса в вузах может привести к нежелательным последствиям. Поэтому, по мнению медицинских специалистов и эпидемиологов, в этой сфере удаленное обучение наиболее приемлемо. Однако в определенных случаях и при благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации некоторые занятия можно проводить традиционным образом. В любом случае, как считает Эльмина Кязимзаде, эксперт в области образования, член Общественного совета при Минобразования страны, вне зависимости от формы обучения, основная задача преподавателей остается прежней – вызвать у школьников, студентов интерес к учебе, изучаемым наукам. Вместе с тем Кязимзаде не сомневается, что возобновление учебного процесса должно происходить в смешанной форме, с разумным балансом обеих форм обучения. «Другими словами, можно проводить и онлайн-обучение, и уроки в школе. Существуют зарубежные модели форм обучения, этот опыт можно использовать и нам», - сказала эксперт haqqin.az. «Мы должны быть готовы жить в этих условиях…» Предусмотреть в будущем образовательном процессе все, вплоть до вида защитных масок, которые будут использоваться на занятиях, основная задача сегодня, предупреждает Э.Кязимзаде. Кстати, отметила эксперт, именно вопрос масок для школы сегодня обсуждается во многих странах. «Мы должны быть готовы жить в условиях пандемии. Нужно осознать и принять, что условия и требования изменились во всех сферах жизнедеятельности. Для возобновления занятий в школах и вузах должны быть разработаны новые требования к организации и самого учебного процесса, и условий, в которых будут находиться учащиеся. И уже разрабатываются четкие правила, которые будут представлены администрации школ и учащимся. Родители также должны участвовать в принятии решений о возобновлении занятий, а школы обязаны знать их мнение», - полагает эксперт.