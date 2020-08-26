Стихийному бедствию присвоили предпоследнюю, четвертую категорию опасности. Из прибрежных районов эвакуировали сотни тысяч человек, местные предприятия остановлены. Крупнейший аэропорт США в Техасе отменил большую часть рейсов. В домах у 240 тыс. человек пропало электричество. Скорость ветра достигает 150 миль в час (около 240 км/ч). Ущерб от «Лауры» может быть катастрофическим.

Ураган «Лаура» обрушился на территорию США. Он обещает быть сильнейшим за последние 160 лет, передает «Коммерсант».

Район на границе Техаса и Луизианы ждет «адская ночь», пишет Bloomberg. Там сконцентрирована четверть нефтеперерабатывающих мощностей США, половина производства этилена и множество свежепостроенных терминалов для экспорта сжиженного природного газа. Многие объекты построены практически на берегу, так что ущерб от урагана может быть колоссальным. Несколько химических заводов, скорее всего, в какой-то момент окажутся на глубине 4,5 м.

Associated Press пишет, что нефтяная отрасль США и без того не в лучшей форме после падения спроса из-за пандемии и ценовых войн России и Саудовской Аравии. Стоимость сырья по-прежнему ниже уровня. Вкупе с высоким спросом на бензин летом США могут даже столкнуться с перебоями в поставках.