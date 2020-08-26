Какой ущерб нанесет США мощнейший за 160 лет ураган «Лаура»? видео
Ураган «Лаура» обрушился на территорию США. Он обещает быть сильнейшим за последние 160 лет, передает «Коммерсант».
Стихийному бедствию присвоили предпоследнюю, четвертую категорию опасности. Из прибрежных районов эвакуировали сотни тысяч человек, местные предприятия остановлены. Крупнейший аэропорт США в Техасе отменил большую часть рейсов. В домах у 240 тыс. человек пропало электричество. Скорость ветра достигает 150 миль в час (около 240 км/ч). Ущерб от «Лауры» может быть катастрофическим.
Район на границе Техаса и Луизианы ждет «адская ночь», пишет Bloomberg. Там сконцентрирована четверть нефтеперерабатывающих мощностей США, половина производства этилена и множество свежепостроенных терминалов для экспорта сжиженного природного газа. Многие объекты построены практически на берегу, так что ущерб от урагана может быть колоссальным. Несколько химических заводов, скорее всего, в какой-то момент окажутся на глубине 4,5 м.
Associated Press пишет, что нефтяная отрасль США и без того не в лучшей форме после падения спроса из-за пандемии и ценовых войн России и Саудовской Аравии. Стоимость сырья по-прежнему ниже уровня. Вкупе с высоким спросом на бензин летом США могут даже столкнуться с перебоями в поставках.
Издание Axios отмечает, что ущерб от урагана и количество жертв сильно зависят от того, как много людей окажутся на пути стихии.
«Лаура» — уже второй ураган, который обрушивается на США буквально за пару дней, до него был «Марко», напоминает The Guardian.
1:23 am. Whistling. Explosions. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana pic.twitter.com/7kU3DZjhyn— Josh Morgerman (@iCyclone) August 27, 2020