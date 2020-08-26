В России планируют испытать китайскую вакцину от коронавируса

Медики НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева планируют в середине сентября начать испытания вакцины от COVID-19 китайского производства с участием добровольцев, сообщил журналистам и. о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов, передает РИА Новости.

"Это исследование должно стартовать во второй половине сентября, где будет вначале небольшое исследование: около 500 человек. Сразу же за ним начнется большое, массовое: 5 тысяч добровольцев по всему миру", - сказал он.

По словам Лиознова, речь идет о разработанной в Китае вакцине от COVID-19 для ограниченного применения у военнослужащих. Препарат планируется испытать на добровольцах из Канады, Бразилии, Арабских Эмиратов и России.