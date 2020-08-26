Отдел информации 17:23

«Будут разработаны соответствующие правила в связи со школьными буфетами и проведением массовых мероприятий», - сказал министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сообщает собственный корреспондент haqqin.az. Э.Амруллаев сказал, что если условия в раздевалках не позволяют, то занятия по физкультуре могут быть отложены: «Работа в связи с этим идет совместно с Оперативным штабом, общественности будет предоставлена информация». * * * 18:09 «Есть предложение с 15 сентября начать занятия в начальных классах и проводить их 2-3 дня в неделю», - сказал министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сообщает собственный корреспондент haqqin.az. По словам министра, ученики первого класса будут ходить в школу три дня в неделю, а ученики других классов – два дня в неделю. Если данное предложение будет принято, то 650 тысяч детей пойдут на занятия в начальных школах, 257 тысяч из них приходятся на Баку, Сумгаит и Апшеронский район.

* * * 17:59 С 15 сентября в 5-9-х классах средних школ начнутся онлайн-занятия. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев. Он отметил, что до марта предусмотрено продолжить и телеуроки: «Мы планируем, что с 1 октября учащиеся 5-9-х классов будут приходить на занятия в школу. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то мы планируем привлечь к обучению 1 млн 300 тыс. учащихся в адаптированной форме». * * * 17:45 С 15 сентября вузы начнут работать дистанционно. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев. По его словам, с 1 октября планируется посещение вузов студентами первых курсов с целью ознакомления: «С 15 октября в вузах начнется учебный процесс на очном отделении по некоторым специальностям, к примеру, медицина, инженерия и пр. Со 2 ноября этот вопрос может быть пересмотрен». * * * 17:38 «Планируем, что учащиеся 10-х и 11-х классов вернутся в школы 15 октября». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев. Э.Амруллаев отметил, что с 15 сентября обучение для учащихся указанных классов будет проводиться в формате онлайн.