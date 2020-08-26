В Азербайджане с 15 сентября будет возобновлена деятельность учебных заведений с соблюдением особых условий. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Решение о том, посылать ли детей в школу, будут принимать родители учащихся. Потому что параллельно будет проводиться и дистанционное обучение. Стандартные занятия будут проводиться лишь три дня в неделю.

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«Возрастные особенности учащихся и преподавателей должны учитываться во время организации учебного процесса», - сказал министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Министр отметил, что учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября: «15 сентября возобновляется учебный процесс».