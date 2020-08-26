В 20:00 на «Бакселл Арене» начнется игра между «Нефтчи» и македонским «Шкупи». В это же время в Сумгаите на «Капитал Банк Арене» стартует встреча с участием местной одноименной команды, дебютирующей в еврокубках, и еще одним представителем Северной Македонии – «Шкендией». А в 21:00 на бакинском стадионе «ASK Арена» «Кешля» примет албанскую команду «Лячи».

Никогда ранее азербайджанские клубы не проводили три домашних еврокубковых матча в один день. Такое происходит впервые. Более того, все три игры пройдут в пределах Апшеронского полуострова.

Если бы квалификационные раунды состояли как обычно из двух матчей, то УЕФА наверняка бы изменил место первой встречи одной из наших команд, отправив ее стартовать на выезде. Но сейчас, когда в условиях пандемии предварительные стадии состоят из одной игры, сделать это невозможно.

Добавим, что судить сегодняшние матчи будут бригады арбитров из Латвии, Казахстана и Грузии. Латвиец Александр Голубев будет главным судьей матча «Нефтчи» - «Шкупи», казахстанцу Арману Исмуратову доверили игру «Сумгаит» - «Шкендия», а грузин Георгий Кикачеишвили обслужит встречу «Кешля» - «Лячи».