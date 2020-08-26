В ВОЗ опасаются роста смертности от коронавируса зимой

Число госпитализаций и смертельных исходов от COVID-19 может возрасти к зиме, заявил региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге.

«Мы не хотим делать ненужные предсказания, но на определенном этапе вырастет количество госпитализаций и смертельных исходов», – цитирует РИА Новости Клюге.

По его словам, это может случиться ближе к зиме, когда молодежь будет проводить больше времени среди пожилых людей.

«У нас происходит переход к осени при трех феноменах. Первый – это возвращение в школы. Второй феномен – это сезон гриппа. И третий феномен – это чрезмерная смертность среди пожилого населения, которая наблюдается зимой», – предупредил Клюге.

Он отметил, что благодаря полученному опыту борьбы с коронавирусом в мире, в том числе возможности управлять распространением заболевания в социуме, возврат к ситуации, которая была в феврале, маловероятна.