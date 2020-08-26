Министр: ношение масок учителями в школах может быть обязательным

Учителя и родители больше подвержены инфицированию коронавирусом. Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Он отметил, что возраст 38 процентов преподавателей общеобразовательных школ Азербайджана превышает 50 лет.

«Крайне важно обеспечить безопасность этих людей. С этой точки зрения, более ожидаемо, что ношение масок будет обязательным для преподавателей», - сказал Эмин Амруллаев.