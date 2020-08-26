В Индии вновь рекорд по числу новых заражений: более 76 тысяч

Индия вновь побила рекорд по числу новых заражений - за сутки тест на коронавирус оказался положительным более чем у 76 тыс. человек. Накануне число жертв COVID-19 перевалило за 60 тыс., страна на четвертом месте в мире по этому показателю, сообщает BBC.

По официальным данным, с начала пандемии в Индии заразилось более 3 млн человек, причем миллион новых случаев был выявлен всего за 15 дней. Для сравнения - рубеж в один миллион зараженных был пройден за 167 дней, а второй миллион - за 21 день.

Эксперты предупреждают, что коронавирус постепенно распространяется и в удаленные населенные пункты. Например, недавно был зафиксирован первый случай заражения в индийском племени, живущем на Андаманских островах.

Несмотря на это, власти Индии указывают на высокий процент выздоровевших после заражения, утверждая, что это демонстрирует успешность борьбы с COVID-19. По статистике, из каждых 100 зараженных примерно 76 человек выздоровели, смертность составляет лишь 1,8%.