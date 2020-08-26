Минобразования: школьникам ежедневно будут измерять температуру

В Азербайджане школьникам ежедневно будут измерять температуру. Об этом сказал советник министра образования Рустам Агаев на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«За измерением температуры учащихся, соблюдением социальной дистанции будут наблюдать участники проекта «Друг школьника», - сказал советник министра образования.

Рустам Агаев также сказал, что участники проекта «Друг школьника» будет наблюдать за тем, чтобы учащиеся не создавали плотности при выходе из школы: «Если в каком-то классе или школе будет массовое заражение, то мы закроем этот класс или школу. «Друг школьника» поможет нам в этом».