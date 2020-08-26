Трамп предложил Байдену вместе сдать тест на наркотики

Президент США Дональд Трамп заявил, что перед первыми президентскими дебатами собирается сдать тест на наркотики, и призвал кандидата от Демократической партии Джо Байдена составить ему компанию, пишет Washington Examiner.

В публикации говорится, что Трамп выразил подозрение в связи с «внезапным улучшением» в выступлении Байдена на дебатах во время сезона праймериз демократов. Он предположил, что это стало результатом употребления наркотиков.

«Я не знаю, как он мог быть таким некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а потом вдруг быть нормальным против Берни», — добавил он. В то же время никаких доказательств этому президент США не привёл.