Минобразования о ношении масок учениками в школах
Вопрос ношения масок учащимися будет регулироваться родителями, сказал советник министра образования Рустам Агаев на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19.
По его словам, мировая практика свидетельствует, что соотношение инфицированных детей к общему числу зараженных крайне мало. "Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ношение масок детьми до 12 лет будет регулироваться родителями. Поэтому в период возобновления обучения в школах решение о ношении маски учащимся будет оставлено на усмотрение родителей. Министерство только даст свои рекомендации", - заявил Рустам Агаев.