Польша призвала Россию отказаться от планов вторжения в Беларусь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что России необходимо отказаться от своих обязательств перед Беларусью в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзного государства, передает ТАСС.

По мнению, которое он выразил в четверг в своем Twitter, участие российских правоохранительных сил в обеспечении порядка в Белоруссии было бы "враждебным актом" и нарушением международного права и прав человека.

Как заявил президент России Владимир Путин в четверг, в рамках ОДКБ и Союзного государства у РФ есть определенные обязательства перед Беларусью. По словам главы российского государства, РФ по просьбе избранного президента Беларуси Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он не будет использован, "пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не перейдут к разбою, не начнут пытаться захватывать административные здания". Путин выразил надежду на то, что необходимости в использовании этого резерва не будет.