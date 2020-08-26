США восстановят санкции против Ирана 20 сентября в полночь по Гринвичу (3 часа ночи 21 сентября). Как передает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

"На прошлой неделе США запустили 30-дневный процесс восстановления практически всех санкций ООН в отношении Ирана после того, как Совет безопасности оказался не в состоянии сохраниться свою миссию по поддержанию мира и безопасности. Эти санкции будут восстановлены в полночь GMT 20 сентября", - написал он в четверг в своем микроблоге в Twitter.