Генсек НАТО предостерег Россию от вторжения в Беларусь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни одна страна, включая Россию, не должна вмешиваться в противостояние действующих властей и оппозиции в Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

«Белоруссия — суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее», — сказал Столтенберг.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для «оказания помощи» Белоруссии, но не будет его задействовать, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».