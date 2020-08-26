Как сообщили в МЧС, с 1 сентября до достижения этими детьми 18 лет семье шехида ежемесячно будет оказываться материальная помощь в размере 300 манатов (по 150 манатов на каждого ребенка).

Профсоюз работников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) взял под свое покровительство детей младшего прапорщика Орхана Гамидова, погибшего в ходе апрельских боев – Гамидли Вюсала (2007 г.р.) и Гамидли Фарида (2009 г.р.).

26 августа председатель Профсоюза МЧС Мехман Исмаилов встретился с семьей шехида Орхана Гамидова.

В ходе встречи М.Исмаилов отметил, что азербайджанский народ всегда помнит о шехидах, отдавших свои жизни за родину, одним из них является и Орхан Гамидов: «Память о тех, кто отдал свои жизни за родину, будет жить вечно в наших сердцах, их доблесть вписалась золотыми буквами в историю азербайджанского народа».

М.Исмаилов рассказал о заботе и внимании, оказываемом нашей страной семьям шехидов.

В свою очередь, мать шехида Тамелла Мамедова выразила признательность, говоря о государственной заботе о семьях шехидов.

Семье шехида были переданы пакеты с материальной помощью. Затем М.Исмаилов и члены семьи шехида посетили могилу Орхана Гамидова и почтили его память.