Ураган поставил под угрозу нефтяную отрасль США

Ураган Марко и тропический шторм Лаура поставили под угрозу нефтяную отрасль США, пишет Financial Times. В штатах Луизиана и Техас, на которые обрушилась стихия, расположены главные месторождения и нефтеперерабатывающие мощности.

По прогнозам синоптиков, Марко и Лаура представляют наибольшую угрозу со времен урагана Катрина, обрушившегося на Луизиану в 2005 году. В ближайшие дни ожидаются наводнение и шквальный ветер.

Власти эвакуируют жителей населенных пунктов, расположенных вдоль Мексиканского залива, и предупреждают их о возможной утрате имущества. Однако главный ущерб, судя по всему, будет нанесен нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Основные мощности расположены в городах Порт-Артур (Техас) и Лейк-Чарльз (Луизиана).