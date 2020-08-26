Спустя три месяца Кура воссоединилась с Каспием

Проливные дожди, селевые потоки в реках Турьянчай и Гёйчай, а также приостановка работы насосов для орошения полей привели к резкому повышению уровня реки Кура, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Ранее haqqin.az писал о катастрофическом падении уровня реки Кура, в результате чего воды Каспия затопили речную долину и продвинулись по руслу реки на 40-50 км. Это привело к серьезным проблемам с водоснабжением в Нефтчалинском районе.

Однако в последние несколько дней уровень реки на территории Сальянского района повысился боле чем на метр, а на территории Нефтчалинского района на 60-70 см. Таким образом, сегодня вечером воды реки вытеснили из русла соленую морскую воду и начали стекать в Каспий. Впервые за три месяца, жители Нефтчалы получили возможность использовать воду из Куры.

Напомним, что падение уровня реки Кура привело к серьёзным проблемам с водоснабжением в равнинных районах. Было приостановлено орошение полей, а воду жителям Нефтчалы привозили специальными машинами.