Министр юстиции провел очередной видеоприем граждан
Министр юстиции Фикрет Мамедов провел очередной видеоприем граждан, проживающих в различных регионах страны, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста.
Обращения граждан, записавшихся на прием с соблюдением правил социальной изоляции через Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Сумгаитское и Имишлинское региональные управления юстиции были заслушаны в видеоформате и ответственным сотрудникам министерства даны конкретные поручения по принятию необходимых мер для решения поднятых вопросов.
Жители регионов выразили сердечную признательность президенту и первому вице-президенту страны за чуткое и внимательное отношение к народу в целях защиты их здоровья и обеспечения безопасности в борьбе с глобальной пандемией COVİD-19, и за организацию приема в видеоформате.