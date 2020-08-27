Министр юстиции провел очередной видеоприем граждан

Обращения граждан, записавшихся на прием с соблюдением правил социальной изоляции через Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Сумгаитское и Имишлинское региональные управления юстиции были заслушаны в видеоформате и ответственным сотрудникам министерства даны конкретные поручения по принятию необходимых мер для решения поднятых вопросов.

Жители регионов выразили сердечную признательность президенту и первому вице-президенту страны за чуткое и внимательное отношение к народу в целях защиты их здоровья и обеспечения безопасности в борьбе с глобальной пандемией COVİD-19, и за организацию приема в видеоформате.