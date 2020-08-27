Под Харьковом обстреляли автобус есть пострадавшие
Два человека получили ранения при обстреле автобуса в районе украинского города Люботин под Харьковом.
Как сообщили в управлении Национальной полиции Украины, автобус обстреляли из автоматов на трассе Киев-Харьков, нападавшие скрылись.
На месте инцидента находятся несколько полицейских машин и скорая, все обстоятельства устанавливаются.
Информации о погибших и захвате заложников пока нет.
Тем временем депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы атаковали автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За Жизнь». По его словам, несколько человек были похищены или убиты.