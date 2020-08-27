Впервые в истории: иммунитет человека справился с ВИЧ

Эксперты сравнили анализы 64 "элитных контроллеров" — маленькой группы людей, которые могут жить с вирусом иммунодефицита человека, не принимая лекарств для коррекции состояния здоровья. Исследователи обратили внимание на одну пациентку, прожившую с вирусом около 25 лет.

Ученые нашли женщину, которая, вероятно, могла излечиться от ВИЧ самостоятельно, без медицинского вмешательства, говорится в статье на портале Nature.

Первичный анализ крови не выявил следов ВИЧ, однако дальнейшее изучение показало, что клетки вируса у нее все же есть, но ни одна из них не способна к дальнейшему воспроизведению.

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).

По словам авторов статьи, в данный момент экспертам не хватает сведений, чтобы объявить этот случай уникальным. Так или иначе, медики намерены дальше работать над этим делом.