Известен соперник сборной Азербайджана в четвертьфинале шахматной Олимпиады

Им стала сборная Польши, которая сегодня в 1/8 финала дважды обыграла Болгарию – 3,5:2,5, 4:2.

Победитель матча Азербайджан – Польша, который состоится 28 августа, в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Индия – Армения.

Как известно, на групповой стадии сборная Азербайджана заняла 1-е место в группе «B» и получила право начать борьбу в плей-офф с четвертьфинальной стадии, а не с 1/8 финала.

В плей-офф команды играют друг с другом два матча. Чтобы пройти дальше, нужно выиграть оба. Если же соперники по разу выиграли друг у друга, то их ждет так называемый «Армагеддон». Причем определить на какой доске должны сыграть команды в «Армагеддоне» - мужской, женской, юношеской или девичьей - должен жребий. А уже потом капитаны должны решить, кто именно будет представлять страну в решающей битве.

Напомним, что по правилам, установленным ФИДЕ, на Олимпиаде в каждой команде должно быть по шесть основных игроков, два из которых обязательно должны быть женского пола. Помимо этого, каждой сборной необходимо заявить шахматиста и шахматистку младше 20 лет.

Основной состав сборной Азербайджана: Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева. Резервисты: Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Тюркян Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева. Капитаны - Эльтадж Сафарли и Рагим Гасымов.