Далай-лама призвал восточных целителей победить коронавирус

Далай-лама XIV заявил, что специалисты по индийской, тибетской и китайской медицине должны объединить усилия в разработке лекарства от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас в научной области разрабатываются лекарства от новой болезни. Если говорить об Индии, то у вас есть тысячелетняя система – аюрведы. Вы также могли бы пригласить представителей китайской традиционной медицины. А также у нас, тибетцев, есть наша собственная медицинская система», — сказал Далай-лама во время одного из своих онлайн-выступлений.

Он пояснил, что представителям этих направлений стоило бы организовать международную встречу, посвященную борьбе с пандемией.