На американском химзаводе произошла утечка хлора

Утечка хлора произошла на американском химзаводе компании BioLab в городе Уэстлейк (штат Луизиана), где разбушевался опаснейший ураган «Лаура». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции штата.

Некоторые дороги у предприятия перекрыты из-за последствий урагана. Местным жителям рекомендуют не покидать дома. Отмечается, что на заводе производят компоненты чистящих средств. Ранее там произошел пожар.

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, «Лаура» в настоящий момент уже считается тропическим штормом, скорость ветра в его пределах снизилась и составляет около 29 метров в секунду. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщил, что погибли четыре человека. Около 800 тысяч домов остались без электроснабжения.