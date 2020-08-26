В Иране заявили, что Помпео живет в "параллельной вселенной"
Госсекретарь США Майк Помпео живет в "параллельной вселенной", говоря, что международные санкции против Тегерана будут восстановлены, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Ранее Помпео заявил, что санкции против Ирана вернутся 20 сентября в полночь по Гринвичу, поскольку США передали СБ ООН уведомление с требованием восстановить санкции.
Госсекретарь ссылался на положения резолюции 2231 СБ ООН, описав процедуру их восстановления в течение 30 дней после подачи уведомления.
Однако члены Совбеза ООН 25 августа не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231 законным – подавляющее большинство стран в СБ считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг. Председатель СБ ООН, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани отказался дать ход запросу США на восстановление санкций против ИРИ.