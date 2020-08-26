Китай заявил о «вторжении» эсминца США в спорные воды
Американский ракетный эсминец Mustin в четверг нарушил границу территориальных вод Китая в районе Парасельских островов, сообщили в китайской Народно-освободительной армии (НОАК).
По данным газеты Global Times, корабль идентифицировали в районе проведения военных учений в Южно-Китайском море и оперативно выпроводили в нейтральные воды.
Представитель НОАК полковник Ли Хуаминь отметил, что армии пришлось задействовать воздушные и морские средства.
Кроме Китая, на Парасельские острова претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия и другие страны, имеющие выход к Южно-Китайскому морю.
Ранее Китай осуществил запуск двух баллистических ракет в сторону Южно-Китайского моря, назвав это ответом на потенциальные риски, которые несет все более частое прибытие американских военных самолетов и кораблей.