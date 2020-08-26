В Саатлы на молодого человека рухнула стена

В Саатлинском районе произошел несчастный случай. Как передает Report, в селе Нариманкенд на Новрузова Алима Рахман оглу 1998 года рождения рухнула стена.

Молодой человек получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен сначала в центральную районную больницу, а затем, из-за тяжелого состояния, направлен в городскую Клиническую больницу №3 в Баку.

Врачи диагностировали у А.Новрузова открытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Пострадавший находится в реанимации.