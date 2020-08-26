Путин о вероятности второй волны коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу «Россия-24» высказался о вероятности второй волны коронавируса нового типа в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства выразил надежду, что в Европе и других частях света справятся с новыми вспышками инфекции и мир не столкнется со второй волной заболевания. По его мнению, причиной вспышек заболевания в некоторых странах стал индивидуализм отдельных граждан и их нежелание учитывать чужие интересы.

«Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, ресторанах. Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания», — сказал Путин.

При этом президент выразил надежду, что в России пик заболеваемости коронавирусом уже пройден. Он отметил, что это удалось благодаря слаженной работе медиков и властей. Глава государства добавил, что принятые властями меры будут способствовать стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Он призвал россиян «иметь в виду, что вирус никуда не делся», быть дисциплинированными.