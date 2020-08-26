Рассекречены данные об испытаниях «Царь-бомбы»

Госкорпорация «Росатом» показала ранее засекреченный фильм об испытаниях термоядерной водородной бомбы АН602. Видео доступно на YouTube-канале организации.

Ролик представляет из себя 40-минутный фильм, снятый в стиле советского документального кино. Видео было опубликовано в честь 75-летия российской ядерной промышленности. В фильме показаны основные этапы при создании, транспортировке и непосредственно взрыве бомбы. В частности, закадровый голос объясняет принцип действия самого мощного взрывного устройства, изобретенного человеком.

На кадрах документального фильма можно увидеть момент транспортировки «Царь-бомбы», как ее прозвали на Западе, с помощью самолета. Также с разных точек был запечатлен момент взрыва. Фильм снимали несколько съемочных групп, одна из них находилась в самолете-лаборатории.

В ноябре 2019 года испанское издание La Vanguardia назвало советскую термоядерную бомбу АН602 бесполезной. По словам журналистов, в реальной войне использование оружия, обладающего такими же габаритами, нерационально и затруднительно. Также при взрыве большая часть энергии бомбы уходит в космос.