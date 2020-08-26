«Тоттенхэм», «Милан», «Галатасарай»… Возможные соперники «Нефтчи»

Всего во 2-м раунде сыграют 72 клуба. «Нефтчи» при жеребьевке будет среди 36-ти «несеяных» команд, и ему в соперники могут достаться:

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Копенгаген» (Дания), «Вольфсбург» (Германия), АПОЭЛ (Кипр), БАТЭ (Беларусь), «Галатасарай» (Турция), «Мальме» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Стяуа» (Румыния), «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Русенборг» (Норвегия), «Аполлон» (Кипр), «Реймс» (Франция), «Фехервар» (Венгрия), «Риу Аве» (Португалия), «Динамо» (Москва, Россия), «Слован» (Чехия), «Хайдук» (Хорватия), «Шкендия» (Македония), «Колос» (Украина), «Виллем II» (Нидерланды), ТНС (Уэльс), «Яблонец» (Чехия), «Лех» (Польша), «Хартберг» (Австрия), «Абердин» (Шотландия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Кайрат» (Казахстан), «Жальгирис» (Вильнюс, Литва), «Орхус» (Дания), «Мозервелл» (Шотландия).

Жеребьевка 2-го раунда состоится 31 августа. Непосредственно перед жеребьевкой УЕФА поделит команды на группы, и количество возможных оппонентов "Нефтчи" сократится до 5-6 клубов.

А 1 сентября будет брошен жребий для определения пар 3-го раунда. Здесь среди возможных соперников бакинской команды будут «Бешикташ» (Турция), «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Виктория» (Чехия), АЕК (Греция), ЛАСК (Австрия), «Ростов» (Россия), а также победители пар 2-го раунда с участием «Тоттенхэм Хотспур», «Базеля», «Копенгагена», «Вольфсбурга», АПОЭЛ, БАТЭ, «Галатасарая», «Мальме», «Партизана», «Стандарда», «Стяуа», «Гранады», «Милана», «Рейнджерс», «Марибора», «Хапоэля», «Русенборга», «Аполлона» и «Реймса».

Напомним, что в четверг в 1-м раунде "Нефтчи" со счетом 2:1 обыграл команду "Шкупи" из Северной Македонии. Матчи 2-го раунда состоятся 17 сентября, а 3-го - 24 сентября.